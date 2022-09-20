中共中央宣傳部今天上午舉行新聞發布會，向外界介紹中共黨的十八大以來「一國兩制」在港澳的成功實踐。香港《星島日報》記者提問，加拿大智庫菲沙研究所近日公佈《世界經濟自由度2022年度報告》，香港在165個經濟體中再度獲評為全球最自由經濟體。不過報告指出，《國安法》頒布實施以後，對經濟自由程度帶來了一定影響。大陸國務院港澳辦副主任黃柳權以統計數據反駁，《香港國安法》為香港保持繁榮穩定、鞏固競爭優勢提供了非常堅實的法律保障。

黃柳權表示，他也看了加拿大智庫的報告，這段時間還有其他一些類似的報告對香港的情況進行評比。從這些報告來看，香港作為全球最自由經濟體、最具競爭力地區的地位得到國際社會的廣泛認可，這說明國際社會始終對香港的獨特地位和優勢給予肯定，始終對香港的發展充滿信心。

黃柳權表示，香港實施《國安法》主要目的就是為了恢復香港的法治秩序，使香港的發展回到正確軌道，從而使香港的市場和投資環境得到維護，使各國投資者在香港的合法權益得到更好的保證。很難想象，如果說黑暴橫行、打砸搶燒，怎麼可能創造出好的營商環境。

黃柳權指出，《香港國安法》實施以後，短短兩年時間，香港市民和全球資本對香港的信心指數持續回升，國際機構及商界對香港的營商環境評價正面積極。香港的全球金融中心指數排名回升到第3名。香港資產及財富管理業務總值在2021年年底達到了35.55兆港元，超過了2019年年底數額的兩成。

黃柳權指出，香港銀行今年7月存款額超過15兆港元，這個數額比《香港國安法》實施前增加了8.5％。今年3月，國際貨幣基金組織(IMF)讚揚香港金融體系穩定，再次肯定香港作為主要的國際金融中心的地位。另外，大家也看到，在香港企業活躍程度也在大大增強。這也說明，香港的營商環境和經濟自由程度沒有受到損害。

黃柳權也提供企業活躍度的數據，2021年母公司在海外及大陸駐港公司達到了9049家，創歷史新高。2022年上半年，一共有50087家公司在港成立，新公司數量增幅穩健。這些事實都充分說明，《香港國安法》不僅不會損害香港的經濟自由度，反而為香港保持繁榮穩定、鞏固競爭優勢提供了非常堅實的法律保障。