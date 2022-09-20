精確(3162)8月營收重回2億元以上，符合先前預估，由於電動車電池盒開始放量，營收逐季成長明確。股價今天衝上漲停，以52.4元突破波段新高。精確本次辦理現增格訂在42元，目前在原股東及員工認股繳款期間，將至10月12日，特定人認股繳款則從10月13日到10月19日止。

精確主要供應福斯集團MEB平台歐洲地區的鋁電池盒訂單，根據福斯規畫，2025年將推出30多款電動車，預計透過MEB平台生產年產100萬輛。今年上半年受疫情影響，出貨低於預期，但隨著電池盒訂單陸續出貨，6月營收創高後，營收持續回升，8月營收2.31億元，月增23.6％，年增72.7％，累計前8月營收12.94億元，年增48.3％。

目前塞爾維亞廠已完成設備安裝並陸續完成客戶廠驗，第四季將開始量產，預期2022年可貢獻營收人民幣0.3到0.5億元，2023年大幅提升到人民幣2億元，並規畫2024~2025年取得車身機構件，為中長線主要成長產品線。

今年由於投資新工廠投入資本支出人民幣6500萬元，並於今年初開始提列折舊，上半年每股虧損0.8元。第三季隨營收規模擴大，有望轉盈。2023年將隨著歐洲廠、湖北與廣州廠產開出，在手訂單將陸續出貨，法人估計營收由2022年的24.5億元增至46.9億元，每股盈餘超過3元。