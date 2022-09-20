梁姓民眾及高雄少年及家事法院法官朱政坤等，主張《民法》第1052條第2項規定，夫妻可歸責原因較少的一方才能請求離婚，限制人民受憲法保障之婚姻自由及憲法基本權，因梁撤回聲請後，憲法法庭將另5案併案在11月15日開庭言詞辯論。
法官朱政坤曾經在判決中寫給8歲小孩「父母離婚不是你的錯」，感動許多人，朱政坤另審理3件離婚官司，認為民法規定有錯及責任的配偶不得打官司要求離婚，有違憲之虞，裁定停止審理後聲請釋憲。
另高姓及方姓民眾也主張，民法這樣的規定，不法侵害聲請人受憲法第22條保障之離婚自主權，有牴觸憲法第7條及第23條規定之疑義，在官司確定後聲請解釋案。憲法法庭訂於11月15日上午開庭審理。
民法第1052條第2項規定採消極破綻主義，如婚姻有難以維持之重大事由，於夫妻雙方就該事由均須負責時，應比較衡量雙方之有責程度，僅責任較輕之一方得向責任較重之他方請求離婚。
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