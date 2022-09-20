墨西哥19日發生規模7.6強震後，沿海城市曼札尼約（Manzanillo）出現「輕微海嘯」。

墨西哥昨（19）日發生規模7.6強震，至今釀成1人死亡，當局原先對沿海地帶發布海嘯警報，隨後撤銷，不過西南濱海港城曼札尼約（Manzanillo）確實觀測到「輕微海嘯」湧入畫面。值得注意的是，這是墨西哥史上第3次在19日發生大地震，讓居民感嘆這天被「詛咒」了，不過專家強調完全是巧合，更指出這起大地震與台灣的6.8地震無關。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美聯社報導，墨西哥當地時間昨日下午1時5分發生規模7.6強震，震央位在西南部米卻肯州（Michoacan）科阿爾克曼市（Coalcoman）以南59公里處，震源深度僅15公里。

強震至今造成1人死亡，鄰近的濱海港城曼札尼約1位民眾被倒塌的牆壓死，除了科阿爾克曼市有建築出現裂縫外，目前當地尚未傳出重大災損及傷亡。

強震發生後，美國海嘯預警系統對震央300公里內的沿海地帶發布海嘯警報，墨西哥國家民防局（National Civil Defense）也示警，震央附近的沿海地帶可能出現多達82公分的海水位變化，所幸最終當局撤銷了海嘯警報，海嘯也未發生。

不過震央附近的曼札尼約港周一下午卻發生「洪水湧入」情形，畫面顯示洪水湧入當地街道，水面上漂浮大量物品。

據墨西哥「方程式廣播電台」（Radio Formula）、西班牙「馬卡報」（Marca）報導，儘管當局排除海嘯發生情形，不過墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）在當地時間下午3時45分發布推文，指出曼札尼約站觀測到「海平面上升」，最大幅度達124公分。

「方程式廣播電台」引述墨西哥國立自治大學專家拉莫斯（Octavio Gómez Ramos）指出，墨西哥太平洋沿岸確實發生「輕微海嘯」，「我們看到的海嘯不是很強烈，但在某些地方確實有相當大的幅度。」

他預期接下來12小時內還會繼續觀測到海浪變化的情形，呼籲民眾避開岸邊。

另外值得注意的是，墨西哥過去曾2度在9月19日發生超級大地震，包括2017年發生規模7.1地震，超過360人喪命，1985年發生規模8強震，奪走至少9500人性命，兩次地震加總將近萬人喪命。

墨西哥19日發生規模7.6強震，首都墨西哥市民眾趕快逃到街上，打電話報平安。（圖／路透社）
墨西哥19日發生規模7.6強震，首都墨西哥市民眾趕快逃到街上，打電話報平安。（圖／路透社）

同一天發生3起地震的巧合讓墨西哥民眾驚呼9月19日「被詛咒了」，是「可怕的日子」，不過美國地質調查所地震專家厄爾（Paul Earle）強調完全是巧合，他也說這起地震與台灣的6.8強震無關。

文章來源：Major earthquake shakes Mexico on anniversary of two previous tremors
文章來源：Strong earthquake shakes Mexico on 'cursed' anniversary of temblors
文章來源：Mexico's earthquake of 7.7 causes the sea to 'rise' in Manzanillo, Colima, Tsunami ruled out by authorities
文章來源：(VIDEOS) Sismo magnitud 7.7 'alborota' mar en Manzanillo; UNAM confirma tsunami ‘leve’
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