墨西哥19日發生規模7.6強震後，沿海城市曼札尼約（Manzanillo）出現「輕微海嘯」。

墨西哥昨（19）日發生規模7.6強震，至今釀成1人死亡，當局原先對沿海地帶發布海嘯警報，隨後撤銷，不過西南濱海港城曼札尼約（Manzanillo）確實觀測到「輕微海嘯」湧入畫面。值得注意的是，這是墨西哥史上第3次在19日發生大地震，讓居民感嘆這天被「詛咒」了，不過專家強調完全是巧合，更指出這起大地震與台灣的6.8地震無關。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美聯社報導，墨西哥當地時間昨日下午1時5分發生規模7.6強震，震央位在西南部米卻肯州（Michoacan）科阿爾克曼市（Coalcoman）以南59公里處，震源深度僅15公里。

強震至今造成1人死亡，鄰近的濱海港城曼札尼約1位民眾被倒塌的牆壓死，除了科阿爾克曼市有建築出現裂縫外，目前當地尚未傳出重大災損及傷亡。

WATCH: Part of shopping mall collapses during earthquake in Manzanillo, Mexico pic.twitter.com/VaYoBt94TY — BNO News (@BNONews) September 19, 2022

強震發生後，美國海嘯預警系統對震央300公里內的沿海地帶發布海嘯警報，墨西哥國家民防局（National Civil Defense）也示警，震央附近的沿海地帶可能出現多達82公分的海水位變化，所幸最終當局撤銷了海嘯警報，海嘯也未發生。

不過震央附近的曼札尼約港周一下午卻發生「洪水湧入」情形，畫面顯示洪水湧入當地街道，水面上漂浮大量物品。

Especialistas de la UNAM informaron que hubo un pequeño tsunami en el puerto de Manzanillo, Colima, tras el sismo; el agua de mar irrumpió en zonas habitacionales. #LasNoticiasDeFOROtv con @karlaiberia | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/qMDvQYLON2 — Foro_TV (@Foro_TV) September 20, 2022

據墨西哥「方程式廣播電台」（Radio Formula）、西班牙「馬卡報」（Marca）報導，儘管當局排除海嘯發生情形，不過墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）在當地時間下午3時45分發布推文，指出曼札尼約站觀測到「海平面上升」，最大幅度達124公分。

Las estaciones de monitoreo en la región cercana al #Sismo en el Pacífico mexicano registraron un levantamiento del nivel del mar. La estación de Manzanillo detectó una amplitud máxima de 124 cm: @SMareograficoN de la UNAM. — UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2022

「方程式廣播電台」引述墨西哥國立自治大學專家拉莫斯（Octavio Gómez Ramos）指出，墨西哥太平洋沿岸確實發生「輕微海嘯」，「我們看到的海嘯不是很強烈，但在某些地方確實有相當大的幅度。」

La UNAM confirmó tsunami ‘leve’ en las costas del Pacífico mexicano tras el sismo de magnitud 7.7.https://t.co/ddN8jjuP4u — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 20, 2022

他預期接下來12小時內還會繼續觀測到海浪變化的情形，呼籲民眾避開岸邊。

另外值得注意的是，墨西哥過去曾2度在9月19日發生超級大地震，包括2017年發生規模7.1地震，超過360人喪命，1985年發生規模8強震，奪走至少9500人性命，兩次地震加總將近萬人喪命。

墨西哥19日發生規模7.6強震，首都墨西哥市民眾趕快逃到街上，打電話報平安。（圖／路透社）

同一天發生3起地震的巧合讓墨西哥民眾驚呼9月19日「被詛咒了」，是「可怕的日子」，不過美國地質調查所地震專家厄爾（Paul Earle）強調完全是巧合，他也說這起地震與台灣的6.8強震無關。