有些人擅長說些甜言蜜語來哄別人開心，有時甚至會說些假話來討好或欺瞞對方，不過運勢命理網站《靈匣網》指出，獅子座、水瓶座、射手座恰好相反，他們性格率真，不說真話反而覺得心裡難受。

【獅子座】

獅子座的三觀非常正，他們從不懼怕任何人，更不屑為了什麼自私目的而扭曲事實真相，所以他們不僅有魄力，還有著能讓人信服的強大力量。獅子座認為，說話的目的是為了陳述事實、解決問題，所以他們通常只會說真話，不理解為什麼有一些人不願說真話，更瞧不起那些說假話誤事或誤導別人的人。

【水瓶座】

水瓶座性格率真，不把得失看得太重，經常想「人生太短，何必帶著面具去過別人想看的生活」，所以他們總是想到什麼就說什麼。雖然水瓶座很善良，沒有什麼壞心思，但有時他們考慮得比較少，往往不顧及他人的面子，心裡想什麼就說什麼，結果語出驚人，讓人措手不及。

【射手座】

射手座見多識廣、處事圓滑，同時也是八面玲瓏的交際高手，因此多數人對他們的印象都很好，相處起來也會覺得很愉快，不過他們心裡很清楚，很多時候自己說出口話都只是為了要迎合大家、營造氣氛，他們其實更希望能和朋友推心置腹，談論理想。射手座只會在自己認定的朋友面前摘下帶著笑容的面具，把藏在心裡很久的話說出來，也只有這個時候說出口的話才是真話。