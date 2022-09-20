國民黨桃園市長參選人張善政競選總部20日召開記者會，指出民進黨桃園市長參選人鄭運鵬先前接受媒體專訪時稱自己推動國一橋下7個涵洞改善工程是說謊、剽竊，該說法更是引起前交通部長葉匡時、前行政院長毛治國關注親自至競總關心，競總痛批鄭運鵬是厚顏無恥想騙選票。

前立委、張善政競總總幹事陳根德指出，鄭運鵬日前接受某媒體專訪時提及推動國道一號龜山至蘆竹段橋下7個涵洞的拓寬改善工程，但民國60幾年當時仍處於農業社會，車輛不多因此涵洞設置相當狹窄，2014年起交通部為民眾行的權益著想，核定7個涵洞的拓寬改善工程，這明明就是交通部的成果，怎麼會變成鄭運鵬的政績？怒批「這是國一7個涵洞的剽竊案！」

「今天就是要揭穿鄭運鵬的假面具！」陳根德批評，鄭運鵬這是欺騙民眾、騙選票的行為，甚至連前交通部長葉匡時、前行政院長毛治國都來關心，2人還提出相關資料並在資料上簽名，如果有任何問題歡迎鄭運鵬向我們提告，因為事實就是鄭運鵬手上根本沒有任何會勘資料，卻不要臉的搶功、想騙選票，這種無恥、說謊的行為究竟適不適合擔任桃園市長，請市民睜開眼睛看清楚。

市議員舒翠玲直呼「民進黨只會選舉不會治理」，市長鄭文燦曾在2015年10月於臉書洋洋灑灑寫下近千字捷運棕線政績，稱捷運棕線可行性報告已通過交通部審查，預計將在2017年完成綜合規畫報告，2021年通車，但如今捷運棕線還躺在交通部，鄭運鵬做了2任立委難道是在睡覺、遊山玩水？另外美福大火時鄭運鵬人又在哪裡？

總部副主委蔡忠誠則說，鄭運鵬在自己的選區沒有作為、沒有服務，民眾更是找不到人，立院也沒有什麼提案，印象最深刻的就是廢考國文，還有去年挺萊豬進口，這樣算是勤政愛民嗎？前立委鄭寶清說得很對「走了一個抄襲的來了一個挺抄襲的」，民進黨這1個多月來不斷用農委會委託案汙名化張善政，前幾天更是在報紙中夾帶惡意文宣，投遞到桃園區、中壢區，這種選戰方式會讓民主退步。