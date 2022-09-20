據統計，中國共有21個城市市域人口密度超過1000人／平方公里，其中深圳超過了7000人／平方公里，和東莞、上海位居前三位；人口密度高的城市主要集中在長三角、珠三角、京津等地。

據第一財經網，全中國大陸城市市域人口密度最高的10個城市分別是深圳、東莞、上海、廈門、佛山、廣州、中山、汕頭、鄭州和無錫。其中前8個城市的人口密度超過了2000人／平方公里。

作為四大一線城市之一，深圳本土面積為1997平方公里，加入深汕合作區之後，深圳總面積達到了2465平方公里，仍是目前超大城市和特大城市中市域面積最小的。

僅深圳本土地區（不含深汕合作區），人口密度已高達8821人／平方公里，是第二名東莞的兩倍多。值得注意的是，深圳本土地區還有一大部分是山體，也就是說，深圳的城區實際人口密度早已經突破每平方公里1萬人大關。當前深圳本土可供開發的土地空間已經基本飽和。

數據顯示，2020年深圳常住人口達到1756萬，較2010年新增了714萬，新增人口居中國第一。在大量人口流入之下，深圳目前的承載力也逐漸趨於飽和，特別是住房、教育、醫療的短板較為明顯，深圳的公共設施面臨非常大的壓力。在這種情況下，深圳的落戶門檻也在提高。

毗鄰深圳的「世界工廠」東莞位居第二。面積僅2474平方公里的東莞，在1988年升格為地級市。改革開放以來，隨著出口貿易的發展，東莞逐漸發展成為全球最大的制造業基地之一，形成以電子、電器機械、紡織服裝、家具、玩具、造紙及紙製品業、食品飲料、化工等八大產業為支柱的現代化工業體系。近年來東莞的產業升級不斷加快，高新技術產業快速發展。

產業的發展也帶動了大量人口流入。與2010年第六次全國人口普查比較，東莞全市常住人口增加224.64萬人，首次突破千萬大關，達1046.66萬人，2021年進一步增至1053.68萬人。2021年東莞的人口密度達到每平方公里4259人，是大陸人口密度最高的地級市，在所有城市中也僅次於深圳，位居第二。

上海的人口密度達3926人／平方公里，位居第三。上海不僅人口密度高，而且建成區規模大，城區人口規模大。上海是中國城區人口最大的城市，數據顯示，上海城區人口達到1987萬人，比第二名北京多了200多萬人。