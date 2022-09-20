國民黨基隆市長參選人謝國樑20日發布樂齡友善相關政見，希望讓基隆成為對長者更友善、更便利的友善城市。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑20日發布樂齡友善相關政見，希望讓基隆成為對長者更友善、更便利的友善城市。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

基隆市年紀65歲以上的長者人口有近7萬人，占總人口比例達18.9％，如何讓銀髮族能夠有著樂齡生活、減輕照護長者家庭負擔、提升長者照護環境，已然是不能迴避的重要課題。國民黨基隆市長參選人謝國樑20日提出「老大人五夠讚」的樂齡友善政策，打造讓長者感覺輕鬆自在的城市。

謝國樑的樂齡政策從日照中心開始，他認為，未來日照中心將規畫與公私立醫院、衛生所結合，運用閒置校舍及未來基隆捷運沿線的公設回饋設置日照中心據點，打造「醫養一條龍」的日照中心。另外，他也規畫補助延長日照中心營業時間，減輕通勤族的時間壓力及負擔。同時，他也希望透過提高中低收入家庭使用日照中心或居家服務的補助費用，減輕照護家庭的經濟負擔。

為整合銀髮族出行的資源，謝國樑規畫未來將公車全面替換為低底盤公車，以方便長者上下車。另外，也預計加強社會處與民間合作的長期照顧交通接送服務，擴增民間特約單位與補助跳表費用，提升民間業者提高接送行動不便長者的意願。

此外，謝國樑也規畫推出長照交通整合服務平台，導入如無障礙計程車叫車系統功能，讓長者及照護家庭能夠擁有更便利、快速的預約系統，建構基隆一個友善的長照交通環境。

同時，謝國樑也期往能夠以大型商場、便利商店等為據點出發，設立銀髮與幼兒商場。透過這樣的規畫，讓長者接觸人群，擴大社交範圍，打造更有活力、樂齡的生活環境。

謝國樑也規畫融入新北「佈老志工銀行」的機制，讓青年能夠在年輕時就開始累積志工時數，當邁入年老的階段，便能換取志工服務，透過引進年輕力量，補足現有志工體系的不足，共同打造樂齡友善的城市，一起讓基隆變得更好！