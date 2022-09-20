伊朗一名年輕女子因違反服裝儀容規定遭「宗教警察」逮捕，卻在昏迷3天後喪命，引發公憤，歐盟和美國呼籲究責。各地今天爆發新一波示威，傳出有5人喪命，但未經官方證實。

法新社報導，22歲的艾米尼（Mahsa Amini）本月13日在首都德黑蘭被捕後昏迷了3天，當局16日宣布她已於醫院死亡。消息傳出後，當地群情激憤。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）報導，民眾在德黑蘭和第2大城麥什赫德（Mashhad）示威，地點包括數所大學校園，學生們要求釐清艾米尼的死因。

伊朗學生通訊社（ISNA）提到，抗議群眾沿著德黑蘭市區的「頭巾街」（Hijab Street）遊行，譴責宗教警察執法作為。

法斯通訊社報導，「數百人高呼口號向當局抗議，其中一些人卸下頭巾」；此外，警方逮捕了數人，用棍棒和催淚瓦斯驅散群眾。

法斯通訊社公布的影片顯示，數十人吼著「伊斯蘭共和國去死」，其中有些女性卸下頭巾。

數家媒體報導，艾米尼的家鄉庫德斯坦（Kurdistan）地區昨天約有500人抗議，有些人砸破車窗、焚燒垃圾桶，警方逮捕了部分群眾，並噴灑催淚瓦斯。

女性在伊朗的公共場所必須包頭巾，由宗教警察執行相關服裝儀容規定。伊朗也禁止緊身褲、破洞牛仔褲、露膝和鮮豔的服裝。

警方堅稱執法人員和艾米尼「沒有肢體接觸」。

德黑蘭警察局長拉希米（Hossein Rahimi）今天說，艾米尼違反了服裝規定，警察當時要她的親人帶「合乎禮儀的衣服」來給她。

拉希米再次反駁「對警方的不公平控訴」，還說「證據顯示，警方沒有疏失或不當行為」。他表示：「這是一起不幸事故，希望不再發生。」

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人說，艾米尼之死「令人無法接受」，這是她在拘留期間受傷後的「命案」，必須追究施暴者的責任，伊朗政府也必須尊重公民的權利。

法國表示，艾米尼之死令人「深感震驚」，應有「透明的調查…釐清這起悲劇發生的情況」。

路透社報導，美國也要求究責；白宮發言人說，艾米尼因穿戴「不恰當」的頭巾而被拘留，並在受傷後死亡，這對人權是駭人聽聞且極其嚴重的侵犯。

艾米尼之死，再度激起了約束宗教警察針對女性涉嫌違反服裝規定執法的聲浪；這類規定自1979年伊斯蘭革命以來就實施至今。

電影工作者、藝術家、運動員、政界及宗教界人士都透過社群媒體表達憤怒。極端保守的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已下令調查艾米尼的死因。

路透社還提到，庫德斯坦地區一個維權組織表示，安全部隊今天在當地示威活動中開槍，造成5人死亡；路透社無法獨立確認消息是否屬實，官方也未證實有人喪命。

警方聲稱，艾米尼在拘留期間病倒；但艾米尼的父親重申女兒沒有健康問題，且腿上有瘀傷，他認為警方要負責任。

艾米尼之死可能會加劇建制派和庫德族少數族群之間的緊張關係。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）數十年來鎮壓庫德地區的動盪，許多庫德族運動人士被判處長年刑期或死刑。