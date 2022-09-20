明天就是921大地震23周年，此前台東池上發生芮氏規模6.8級強震，導致樓倒、橋斷等災情，國民黨台北市長參選人蔣萬安20日拋4大耐災城市願景，主張台北市災害防救辦公室管理提高至市府層級，加強跨局處聯繫，建構元宇宙虛擬實境防災教育設施，同時擴大消防服務人口比至1：1000，調升消防員危險職務加給。

蔣萬安指出，921大地震造成2000多人死亡、1萬多人受傷，相關損害不計其數，2天前台東池上發生6.8級地震，全民再次重視防災應變準備的重要性，他希望建構台北成為耐災城市，因此提出強化全災害管理體系、建置優質防災臺北城、強化台北市安全守護能力及緊扣生命之鏈重建最會救人城市4面向，加強防災韌性。

在強化組織韌性上，蔣萬安說，台北市現有災害防救辦公室，他主張管理必須拉高至市府層級且為常態性編組，在指揮、溝通、協調跨局處業務時才能無死角，提高平災轉換率，並由專人專責管理提高效率，同時落實災害評估。

蔣接著指出，在建置優質防災質台北城時，須建構公私部門及民眾臨災的持續運作計畫，加強民眾防災意識和應變準備，同時建構元宇宙虛擬實境防災教育設施，並加強學術協力機構合作，預先掌握研判災害潛勢。前內政部消防署副署長謝景旭補充，虛擬場所位置將做多方面考量，可能放在科博館、閒置教室或防災公園。

蔣也主張擴大消防編制增加員額，當前台灣消防服務人口比約為1：1300，他希望能達到1：1000預期目標，此前必須留住消防人才，未來將廣建職務宿舍、調升危險職務加成加給，落實勤務合理化、正常化，並鼓勵科技救災，提升救災品質及安全。

最後，在緊扣生命之鏈重建最會救人城市上，蔣希望結合快遞、便利商店、物流業者配戴自動體外心臟去顫器（AED），在搶救當下結合心肺復甦術（CPR），隨時隨地快遞給需要的人，同時提升高級救護技術員（EMTP）比率，全面普及CPR的救護訓練，配合推動AED的設置率。

蔣萬安指出，當前台北市有15棟公有海砂建物、民間83件列管海砂屋案件，共近百棟建物，一旦發生規模6級以上地震，可能導致30年以上的4000多棟老舊建物倒塌，未來防災型都更將從北市公有建物率開始，除鼓勵民眾自發建物是否為海砂屋外，也會透過海砂屋容積獎勵及加入都更範圍，達成防災台北城願景。

蔣重申，他日前提出公辦都更三支箭「早進場、擴量能、增彈性」，未來將配合防災需求，盤點有公安疑慮的建築，透過政府介入優先推動公辦都更，包括下修表達同意參與公辦都更門檻至7成5，透過組織改革增加預算、人力擴大公辦都更量能，並專案方式檢討基準容積率，有效加速並促成都更可能性。

此外，雖然無黨籍參選人黃珊珊、民進黨參選人陳時中今日都沒公開行程，卻都同步提出防災型都更政策，還指蔣地震時發生才提政策，蔣則駁斥，強調很早就針對老舊建物提出公辦都更三支箭，防災型都更概念亦然。

此外，由於蔣萬安曾推出青銀換居政策，有意讓年輕人先至老舊公寓住，外界憂心此政策恐在地震時增加青年死傷。蔣萬安解釋，青銀換居有前提，政府須出面進行相關整修和更新，確保公寓安全無虞，才進行包租代管、媒合年輕人入住。