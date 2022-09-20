周二東京股市早盤震盪收高，日經225指數晨收漲0.42%，為27,684.35點，稍早前一度勁揚1.23%，。東證一部指數早盤收漲0.43%，報1946.97點。投資人觀望本周備受關注的聯準會貨幣政策會議，屆時該美國央行料將再次大幅升息以抑制高漲的通膨。

目前市場已完全押注聯準會將在本次會議升息至少75個基點，並認為升息100個基點的可能性也有18%。

分析師表示，如果聯準會決定升息4碼，這對市場來說將是一個意外的利空消息，到時候日經指數可能進一步下探。

受隔夜那斯達克100指數和費城半導體指數上漲帶動，科技股給日經指數帶來最大的提振，晶片製造設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）漲1.27%，軟銀集團漲1.28%。

TDK、京瓷（Kyocera Corp）和KDDI Corp等其他科技股亦表現亮眼，分別漲2.92%、1.97%和1.02%。

太平洋金屬（Pacific Metals Co Ltd）漲5.57%，在日經指數成份股中漲幅最大。遊戲公司科樂美（Konami Group Corp）跌4.76%，表現最疲弱。

受美國同業影響，醫療保健股是少數幾個集體走跌的板塊之一，Kyowa Kirin跌2.62%，M3 Inc跌2.37%，Terumo跌1.55%。美國總統拜登表示這場大流行病已經結束，隔夜新冠疫苖公司莫德納（Moderna Inc）重挫逾7%，拖累標普醫療股收黑。

日本地產股亦走弱。三井不動產（Mitsui Fudosan Co Ltd）跌 2.10%，東京建物（Tokyo Tatemono Co Ltd）跌1.93%。