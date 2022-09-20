廣亮基金會及廣亮慈善會20日捐贈上百冊圖書給博愛國小。（陳淑娥攝）

博愛國小獲贈百冊圖書，孩子開心沉浸在書堆裡。（陳淑娥攝）

廣亮基金會及廣亮慈善會20日捐贈上百冊圖書給博愛國小。（陳淑娥攝）

台中市和平區博愛國小地處山區，部落資源缺乏，廣亮基金會及廣亮慈善會20日捐贈上百冊的圖書，鼓勵偏鄉小朋友多多閱讀，除可增長智慧外，更能潛移默化學生氣質，以確立正確人生觀。

廣亮基金會董事長陳金聖表示，和平國小一直重視推動閱讀好書，學校對於圖書館規畫設計更是用盡心思，就是要讓學生有舒適圖書館及多元閱讀活動，且平時為落實閱讀活動，總會想方設法鼓勵孩子們親近好書，啟發孩子們的閱讀力。

和平國小多功能圖書館營造的氛圍，可讓孩童們沉浸其中，盡情享受豐富的精神食糧而忘食。此次書籍捐贈活動中，廣亮基金會特與學校專業老師，共計選約42本優良書籍及精美書刊，讓學校老師及學生大眾閱讀分享。

和平國小校長古金益指出，廣亮基金會捐贈上百冊圖書，都是由學校師長們討論後，幫孩子們挑選，期讓孩子們能增廣見聞，學童在校園時，能在舒適的環境下閱讀廣亮基金會所捐贈的圖書，享受幸福時光。

廣亮社會福利團體為提倡「助人為快樂之本」宗旨，從小培養學生建立「關懷心、向善行」的愛心情懷，特辦理此次書籍捐贈活動，讓小學生從書籍中學習，藉此啟發小朋友愛人愛己、悲天憫人的情懷。