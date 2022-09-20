淨零轉型成為全球趨勢，關乎未來經濟發展與產業生存。立委黃國書20日上午9時30分，與台中市三大不動產業公會在烏日臻愛花園飯店共同主辦「淨零碳排建築產業永續論壇」，邀請政府單位及業界代表共同研討淨零碳排政策之實施路徑與相關法制，讓建築產業及早因應。

今日「淨零碳排建築產業永續論壇」由黃國書、台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮及台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲共同舉辦，邀集內政部營建署、經濟部、金管會等官方單位代表與會。

為了因應環境永續，全球各國開始擬定淨零碳排政策，國際能源署（IEA）在去年5月發表「2050淨零：全球能源部門路徑圖」，提出未來需要達到的400多項里程碑；國發會也在今年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中一項就要求建築產業轉型近零碳建築。

黃國書指出，聯合國氣候大會認為建築營造是最具減碳潛力的部門，國發會也針對建築產業提出「新建築需達100％零碳排放、既有建築達85％零碳排放」的目標。更表示，立法院本會期將三讀通過《氣候變遷因應法》，一旦通過，將對產業造成什麼衝突、產業端如何配合、政府又給予產業什麼工具，都是研討會要共同探討。

黃國書進一步補充，本次論壇共有500多位不動產相關從業者與會，是台灣最大規模的淨零碳排論壇，也是建築營造產業首場淨零碳排論壇，希望可以拋磚引玉，讓各行各業了解未來產業發展的趨勢，一起為延緩全球暖化、阻止氣候變遷盡一分心力。