林予晞在演員與攝影藝術家的身分間轉換自如。（青春期影視娛樂提供）

林予晞在演員與攝影藝術家的身分間轉換自如。（青春期影視娛樂提供）

右上角是未滿周歲的林予晞與奶奶的珍貴合影。（青春期影視娛樂提供）

知性系女星林予晞新劇《你的婚姻不是你的婚姻－沙之畫》預告掀起網路熱議，也正式宣告加盟新東家「青春期影視娛樂」，成為姚淳耀、范少勳的同門師妹。18日她的最新個人攝影展「36」在台中舉行開幕式，她到場親自帶領解說，並公開兩張最新創作「邊界」，在藝術創作中不僅公開自己環遊世界的足跡，也暗藏與家人間最深刻感情的交流。

「36」是繼「時區檔案」、「雙木林」之後，林予晞個人第三次的巡迴攝影展。會以「36」為題，是因為在36歲的去年，奶奶的過世讓她對生命的經驗有了不同的想法。她出席開幕式時感性表示，奶奶在她心中一直是一個很威嚴的存在，對她的學業成績、生活品行一直很有要求，特別是奶奶不喜歡她愛打電動的這項興趣，總是會嘮叨著「玩物會喪志」、「這樣眼睛會變成烤番薯」。

林予晞自嘲：「看來奶奶很有先見之明，因為我後來近視高達1000度，心靈上也很脆弱敏感。」但她也坦言，面對奶奶的離開，她無比傷心，而當時又逢三級警戒，她工作停擺，「就像被困在太空艙中，只能與這份悲傷共處」。

為了讓情緒有出口，她結合兩大愛好－電玩與攝影，透過朋友送的gameboy camera進行創作，gamboy camera是一款外型上是掌上型電玩，但卡帶插著的是一台8 bits攝影鏡頭的特殊攝影工具。她透過整理過去3年用gameboy camera拍攝的照片，重新梳理這36年來的人生旅程。巧妙的是一捲底片剛好能拍36張照片，一切的一切就是如此巧妙的圍繞在「36」這個數字上。

攝影展中的照片，有她環遊世界的足跡，也有過去從未曝光過的私人生活面貌。包括了不滿周歲時，奶奶抱著她戴著爸爸學士帽的可愛模樣，也有奶奶過世前，妹妹與奶奶雙手交疊的感人時刻。

林予晞透露，這些創作與排列並不是按照時間序，而是先全部打亂，再重新組成。她喜歡去脈絡化的創作，目的是希望觀者不要被期脈絡影響，最好從照片中看不出時間空間、甚至原本的顏色，觀者就有可能有更深層的解讀與想像。

而且在創作的過程中，她也重新梳理了與父親的關係。好比小時候不太理解爸爸對她為什麼都很嚴厲，常常只會拋下一句「常回家」，沒頭沒尾的。但透過照片的觀察，看見爸爸眼神、肢體的動作，她才理解到爸爸想說的是「我會想妳，能不能常回家讓我看看」。林予晞個展「36」台中場即日起將於 Smohouse思默好時 3F好睞空間展出至10月6日。