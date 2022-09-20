據央視引述江西省氣象台和省突發事件預警資訊發佈中心獲悉，18日江西省有1159個氣象監測站最高氣溫超過35℃、90個氣象監測站最高氣溫超過38℃，覆蓋全省11個地市，更有江西95.7％的縣市區出現特重氣象乾旱，因此19日繼續發佈氣象乾旱黃色預警。

根據了解，從6月下旬以來，受持續高溫少雨天氣影響，江西省旱情目前已造成全省11個設區市115個縣（市、區，含功能區）448.4萬人受災，因旱需生活救助15.9萬人。其中因旱飲水困難需救助1.7萬人，農作物受災面積612.5千公頃（918.7萬畝），絕收67.2千公頃（100.8萬畝），直接經濟損失58.9億元人民幣。

而直至19日江西高溫持續，由於無有效降雨，導致全省95.7％的縣（市、區）出現特重氣象乾旱。而從7月12日起，江西局部開始出現重度氣象乾旱至今已持續69天，森林火險氣象等級4（高）至5級（極高）。

另據湖南當地媒體報導，9月15日湖南全省122個縣市區氣象乾旱維持，115個縣市區達到重旱以上等級，占全省面積的98％，其中81個縣市區已達到特旱等級，占全省面積的70.1％。預估至9月21日，湖南省旱情還將持續加重，特旱縣市區數或增至99個。