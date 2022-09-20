台維斯盃中港賽事勝利功臣吳東霖（左）獲頒勝點獎金。（海碩整合行銷提供）

2022台維斯盃世界組二級賽事，中華隊在本月17、18日兩天的賽事，以總比分3比1擊退來訪的香港隊，順利取得明年3月台維斯盃世界組一級升降賽資格，領隊龔元高感謝團隊辛苦爭取佳績，除設宴慰勞，也遵循往例，針對獲勝隊員頒發勝點獎金。

中華男網代表隊將在2023年3月參加台維斯盃世界組一級升降賽，對手將在20日晚間抽籤出爐，過去中華隊曾在2020年前進世界組一級升降賽，當時以2比3惜敗烏克蘭，目標2023年再組最強陣容，力求改寫台維斯盃最佳成績，這次台維斯盃中港賽事結束後，為團隊打下兩點勝利的吳東霖表示，幾位國內年輕好手有共識，想幫中華隊在台維斯盃打到世界組一級，締造更好的成績。

台維斯盃領隊龔元高也是中華民國網球協會副理事長，長期關注並支持台灣網球運動發展，從2007年起22度擔任台維斯盃領隊，更曾率隊遠征紐西蘭、印度、哈薩克及中國等地，昨天（19日）於漢來名人坊世貿店設宴，慰勞這次台維斯盃中港賽事代表隊全體隊員、教練團和工作人員。

席間龔元高先生除了勉勵在座隊員，攜手齊心再創佳績，更遵循往例，針對獲勝隊員頒發勝點獎金，教練團和其餘隊員也獲得勞苦功高獎，其中男單好手吳東霖贏得關鍵的兩點單打勝利，可謂本次對戰勝利功臣。