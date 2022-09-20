知名兩性作家廖輝英去年自爆婚姻亮紅燈，透露結婚40年才發現老公有暴力傾向，不過今年七月上節目時，只見她身形暴瘦且神情憔悴，這才透露消失期間全在照顧罹癌病逝的老公，近來更在節目上爆料因為過去腫瘤太大，導致左邊卵巢被切除，讓人聽了為之鼻酸。

廖輝英今年七月上節目時，身形明顯暴瘦且神情憔悴，她才透露為了照顧罹癌的老公暴瘦10幾公斤，更表示才住院短短2周，老公病情就急轉直下，得靠針孔才能排出身體多餘的水和血水，當時她向老公喊話：「我們也希望你變好，把你救好，可是沒想到事情事與願違，如果你知道沒有救了，我希望你乾脆走好了，你那麼痛苦」，最後丈夫仍不敵病魔過世，也讓夫妻40年的恩怨情仇一筆勾銷。

廖輝英近來上節目時，透露14歲開始生理期來都會爆痛，試過各種偏方和藥物都無效，有次還痛到送急診治療，直到某次經痛變嚴重還出現黑血時，才意識到事態嚴重趕緊就醫，才診斷出左邊肚子長了一顆大腫瘤，必須得開刀才能切片，術後醫師表示由於左邊卵巢沾黏太厲害，擔憂會有後遺症，便決定將其摘除。

廖輝英表示原本手術當天已經沒人探望，心情可說是相當低落，在得知此噩耗後，情緒便直接潰堤當場淚崩，只能自我安慰不如就勇敢面對這一切，好好過著接下來的人生。