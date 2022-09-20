民眾黨團今(20)日召開記者會表示，自解除三級警戒以來，指揮中心對台灣生活走向正常化生活的進度未明、防疫措施落後部屬，台灣在6月《彭博社》防疫韌性排名中排行全球倒數第二，甚至略輸給中國大陸，民眾黨團呼籲，政府針對入境檢疫機制、防疫量能等做好準備工作，盡早提出政策指引。

立委蔡壁如表示，去年4月政府拍版「3＋11」之後，疫情隨即急劇升溫、防疫韌性排名一落千丈；好不容易疫情緩慢降溫，台灣的防疫韌性排名一度在去年底逐月進步，沒想到隨著今年世界各國及台灣本土的Omicron疫情，台灣的防疫韌性排名又馬上被打回原形。

蔡壁如指出，彭博給予台灣評分這麼低的原因就是邊境管制，以6月為例，台灣航班能力仍比疫情前少67.6％，而給予已接種疫苗旅客的自由度，評分更是最後一名，甚至還比中國差。台灣過去的防疫成果，是以嚴格的邊境管制為代價，當政府在今年4月喊出「重症求清零、有效管控輕症」口號後，台灣走向正常化的進度為何，通通不知道，倒是指揮官去選舉的新出路倒是實踐得很快。

蔡壁如表示，政策指引遲遲不給，人民無語問蒼天，旅宿等產業深受防疫政策強度與時間長短影響，政府不給予相關指引，讓業者在做出商業決定時，形同矇著眼睛上戰場。彭博的防疫韌性排名點出台灣在邁向後疫情正常化生活的路上，還有很多努力空間；而後續入境檢疫機制、防疫量能等配套，政策指引應及早提出，別讓民眾總是措手不及。

立委邱臣遠指出，過去前衛福部長陳時中擔任指揮官，一心想著選台北市長，讓防疫韌性從前段班慘變末段班，如今卻拍拍屁股走人去選舉。結果現在業力引爆，包括慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、前副總統呂秀蓮、前立委沈富雄等人都跳出來指控政府擋疫苗。他指出，請政府不要再閉門造車、私心自用，也請衛福部與指揮中心依照去年主決議，把疫苗採購的資料速速送到立法院。

民眾黨團表示，台灣邁向後疫情正常化生活，還有很多努力空間，政府應及早提出防疫指引，針對防疫量能、入境檢疫機制做好準備工作，妥善推行防疫配套措施，別讓台灣的防疫韌性排名屈居後段班。