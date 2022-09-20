臺灣面臨2025年超高齡社會議題與後疫情新常態挑戰，為促進我國精準健康產業布局，工業技術研究院與國家衛生研究院於今(20)日舉辦「科技健康永續共好」締約儀式，雙方將在生技醫療領域共同合作，從「跨部會科研整合交流平台」、「兩院跨域研發」、「智權布局及產業化」、「人才交流」四大面向，聚焦十大研發議題攜手合作，共創精準健康新經濟，迎接臺灣高齡社會挑戰、助產業開創銀色商機。

衛福部次長石崇良期勉，兩機構截長補短，深度合作求進步，對於臺灣高齡、少子、環境安全、永續發展等國家重大議題，發展出跨領域的新思維。經濟部技術處處長邱求慧表示，工研院是臺灣創新產業推動的重要搖籃，而國衛院則是臺灣醫療衛生政策的重要智庫，雙方在過去既有的合作基礎上，將為生醫與資通訊產業帶來加乘與綜效，使臺灣生醫產業營收從目前的七千億元，加速突破兆元關卡，再創下一個高值產業。

工研院副院長張培仁表示，全球邁向高齡化，長者健康攸關社會幸福，根據歐盟統計，若高齡者「健康餘命」增長，醫療支出占 GDP比率將可降低。藉由科技照護健康，讓長輩過得更有價值、尊嚴是重要方向。「成功老化」將是兩院未來合作的重要項目之一，並以數據驅動精準賦能科技，不但提升照護效率，更可讓擁有豐富人生閱歷的長輩發揮畢生所長，將寶貴經驗傳承及貢獻社會。

國衛院梁賡義院長提到，國家醫藥衛生相關議題牽涉的領域既廣且深，需要跨部會的協調，也需要各個不同領域的專業一同努力。兩院已多次召開學研合作工作會議，討論雙邊合作之新興議題，期望經由兩院高階人才跨領域的交流，滋長出框架外的構思與創新，從新的角度切入和解決問題，同時推動兩院高階人才、智權交流合作。

政府推動生醫產業發展，包括「5+2生醫產業創新推動方案」與「臺灣精準健康戰略產業發展方案」，且新冠疫情衝擊全球凸顯了生醫產業的重要性，9月初科技會報辦公室召開2022行政院生技產業策略諮議委員會議(Bio Taiwan Committee, BTC)，強調「跨域協作、跨界融合，以精準健康打造關鍵能力，建立韌性家園為願景」的目標，國衛院與工研院扣合政策，進行跨域生醫科技合作，針對國家面臨的高齡、少子、長照等主題組成學研合作工作小組，將就十大議題展開合作。