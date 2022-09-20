花蓮玉里鎮松浦及長良地區2座納骨塔骨灰甕因18日強震倒塌受損破裂，經鎮公所初步統計毀損數量為154個。（玉里鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

918池上6.8強震重創花蓮玉里鎮，造成松浦及長良地區2座納骨塔有骨灰甕倒塌受損破裂，初估毀損數量為154個，鎮公所已陸續整理並暫停開放，後續將通知家屬召開協調會及慰靈法會。

松浦及長良納骨塔都有骨灰甕被地震劇烈搖晃震到倒塌，代理鎮長江東成獲報後，第一時間已派員進駐整理，同時為防止民眾誤踩，即起暫時開放納骨塔。鎮公所初步統計，2處納骨塔目前約有154個骨灰罈受損。

江東成指出，長良納骨塔塔位總計7235座，因地震受損骨灰甕約4個；松浦納骨塔總計1241座，但受損數量較嚴重，約150個。

江東成表示，2處納骨塔損壞程度不同，若只有納骨櫃傾斜，骨灰甕沒有破裂，管理員會將納骨櫃扶正並加強防震；若是骨灰甕破裂，且未與其他安厝者骨灰混合，則會將骨灰重新裝置再安置於櫃位。

至於骨灰甕破裂且與其他安厝者骨灰混合難以分辨部分，鎮公所會儘速通知家屬，並召開協調會與慰靈法會，再用聯合牌位或環保葬方式告慰先人。

江東成說，由於強震造成松浦火化場2座降溫用水塔損壞，無法操作使用，目前已訂購新水塔，待送達及試運轉無誤後，另行公告開放。他也強調，天災無情，發生骨灰甕倒塌意外，環殯所會謹慎處理並各別通知家屬，後續如有殯葬業務相關問題，可電洽（03）8883166轉分機602、603。