中市去年11月間發生台中瑪莎拉蒂3煞案，張敦量、李韋霖及陳勁豪等3人開名車與宋姓男大生擦撞後，將他毆打重傷，張敦量等3人遭羈押近一年，已多次聲請交保被駁，日前又再度聲請交保。台中地院合議庭今天上午裁定，認為張涉犯重罪、有逃亡之虞等，裁定延長羈押2月；李及陳兩人以20萬元交保。

張敦量等3人11月7日凌晨共乘瑪莎拉蒂行經中市台灣大道與河南路三段路口，與宋姓男大學生駕駛的小客車發生擦撞，張等3人持鋁棒威脅宋下車理論，將宋拉到人行道毆打成重傷，全案目前在地院審理中。

張敦量等3人日前再度聲請交保，台中地院合議庭認為張敦量涉犯重罪，有逃亡之虞等理由，裁定他從9月24日起延長羈押2月，但解除禁止接見通信及收受物件；李韋霖、陳勁豪各以20萬元交保，均限制住居、出境及出海8月。

此外，李及陳停止羈押期間須定期向轄區派出所報到，審理期間不得對被害人及證人危害或恐嚇。據了解，李、陳兩人上午已以交保返家。