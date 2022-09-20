台北市長柯文哲20日出席「台北市電動公車突破336輛記者會」，致詞結束走下舞台將口罩戴上。（黃世麒攝）

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今(20)被媒體踢爆在資策會任職期間赴美攻讀辛辛那提大學博士學位，但博士論文卻疑似大量複製其他資策會人員研究成果。高虹安立即召開記者會公布辛辛那提大學聲明，證實校方已驗證過論文沒有版權問題。柯文哲今受訪大讚，高先設計好口袋陣地，然後誘敵深入一舉殲滅。

柯文哲今上午出席「電動公車新未來，全心全E為您服務」記者會，會後聯訪被問及高虹安遭爆論文抄襲，柯表示，高虹安實在是一級戰將，面對林智堅的論文抄襲事件，是相信民進黨，還是相信台大？現在要高虹安的博士論文抄襲問題，是要相信媒體，還是要相信美國辛辛納提大學？

柯表示，況且辛辛納提大學還有正式聲明，以後應該要學高虹安，面對這種抹黑的選舉技術，先設計好口袋陣地，然後誘敵深入一舉殲滅。而高虹安近期尚有上有助理涉案問題，柯文哲緩頰，沒人罵就代表沒有行情。選舉還是這樣，步步為營，把最好的一面呈現給市民朋友，柯接著反酸，自己要有料，若是草包，「我就說產品不好，怎麼包裝，怎麼找廣告公司還是不好賣。」