2022杭州亞運延期到明年，不過台灣軟式網球代表隊沒有鬆懈，於2022韓國盃國際軟式網球錦標賽中榮獲2金1銀佳績。

本屆韓國盃國際軟式網球錦標賽，中華隊除了2018巨港亞運混雙金牌組合余凱文、鄭竹玲順利取得金牌外，最難得的是由亞運四朝元老鄭竹玲領軍，包括郭千綺、黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷在內的女子團體代表隊，更在此次比賽中力壓東道主韓國隊獲得女團金牌，是繼1988亞洲盃、1999世界盃後，中華女子軟網國家隊於國際賽中第三次榮獲女團金牌，鄭竹玲選手搭配郭千綺亦於個人女雙賽事中榮獲銀牌，此次比賽中鄭竹玲選手共計榮獲2金1銀佳績。

因新冠肺炎疫情影響，軟網選手們已經兩年多沒有國際賽事舉行的競技場上展現訓練成果，於各國代表隊積極備戰2022杭州亞運確定延期的狀況下，此次順利舉行的2022韓國盃國際軟式網球錦標賽可謂各國選手備戰多時、精銳盡出，除用於檢視各國代表隊於備戰2022杭州亞運的成效外，比賽過程中的戰術、戰略運用與對戰組合也成為各國教練團與情蒐小組密切關注的議題。

延到明年的2022杭州亞運，軟式網球項目將產生5面金牌，中華隊過去8屆亞運共取得9面金牌的佳績，這次杭州亞運軟網比賽更是台灣代表隊寄予厚望重點奪金的項目，透過韓國盃的比賽試煉，教練團必將眾志成城於接下來的亞運培訓，期能在明年的杭州亞運賽場上讓軟網項目榮耀賽場。