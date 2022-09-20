春日國小拆校舍塌陷，快手重機械進駐漏夜拆除。（王志偉攝）

春日國小水塔被毀，有衛生疑慮，軍方派化學兵協助校園消毒。（王志偉攝）

花蓮縣玉里鎮春日國小因地震受災嚴重，學校二樓穿堂坍塌，校園內多設施損壞，校舍已成危樓。昨晚漏夜進行拆除作業，軍方也協助進入校園消毒，校長陳少山說，今晚可以拆除完畢，接著施工現場清除、載運等作業，預計下週可以恢復，目前師生先採線上遠距教學，如果仍有安全疑慮，也不排除移地到其他學校上課。

春日國小整棟樓塌陷，行政院長蘇貞昌昨天由教育部長潘文忠陪同到場了解，要求應請結構技師全部確認過、該做的圍籬做好再開放校園。縣長徐榛蔚也強調，春日國小校園已規劃請結構技師評估，倒塌的穿堂會盡快移除，縣府也宣布，昨起至本週五春日國小實施線上教學；南區三鄉鎮7所國中小也實施線上教學。

春日國小連接兩棟校舍的二樓穿堂，地震後整個坍塌，校園拉起封鎖線，校園多個水塔被震垮，因處於停水狀態，軍方防疫兵也進入校園協助消毒。

昨晚挖土機進入校園，不斷挖掘建築殘骸，鋼筋水泥由大型貨車載運離開，校長陳少山說，漏夜拆除穿廊，初步規畫，拆除工程今天可以完成，學生停課期間都發給一部小電腦、搭配手機網卡，採線上遠距教學，如果仍有安全疑慮，也不排除移地到其他學校上課，下週一應可以到校上課。

教育部校安中心統計，受損學校以高雄市45校最多，其次則為花蓮縣37校，花蓮損失金額554萬餘元。