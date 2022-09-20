民眾黨新竹市長參選人高虹安，在記者會現場開電腦下載自己的博士論文，以流利英文導讀論文內容，並解釋相關研究背景。（圖／截自高虹安臉書）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

論文被指抄襲侵權！高虹安論文記者會戰力爆表 狠批「一句話」猛打臉林智堅

高虹安痛批特定媒體抹黑造謠，並數度強調「我不是林智堅！」（范揚光攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控，在美國辛辛那提大學攻讀博士學位的論文涉嫌抄襲，她今（20）日召開記者會說明，學位及論文皆已獲校方背書，是因民調太高才被綠營不斷追打、抹黑，更現場開電腦下載自己的博士論文，以流利英文念出內容、解釋論文架構圖及研究發想，並狠酸「希望總統蔡英文也能做到這樣」，也強調她自幼的學歷與「中華大學夜間部」這類截然不同。此表現引發熱議，大批網友拍手叫好，盛讚高虹安「戰力爆表」、「戳破綠營痛處」。

高虹安今日與曾任中山大學社會科學院院長的民眾黨立委張其祿，以及律師陳宗豪召開記者會，秀出美國辛辛那提大學學倫單位聲明，強調美國校方早已為她的論文背書，沒有任何抄襲與剽竊問題，還提到美校方感嘆「台灣的政治好複雜」，痛批為何一件已經被校方背書並澄清的事，還能被這樣不斷追打，讓他們深感不解。

不僅如此，高虹安更強調，其論文直到昨晚已被引用高達4510次，堪稱具有學術價值的著作，且自己高中就讀北一女、師大榜首入學、台大碩士斐陶斐獎畢業，博士也以優異成績畢業，與「中華大學夜間部」這類不同，絕對經得起檢驗；她並當場打開電腦，將博士論文現場下載給大家看，以英文唸出內容、向現場媒體闡述研究架構與背景等，喊話「希望總統蔡英文也能做到這樣」。

高虹安在記者會的表現，掀起熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與PTT論壇留言：「高虹安戰力爆表」、「史上最強反擊論文記者會」、「高虹安這場記者會，嗆人功力超神，教課書級典範」、「真的超嗆，一次嗆爆蔡英文、林智堅」、「小智又被臭了」、「看直播超噴超爽」、「戳破綠營痛處」、「林智堅比較勵志，笑死」、「光能考上北一女這點基本上就是學霸等級的，對手差太多了」。