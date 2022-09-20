國民黨基隆市長參選人謝國樑提出「Let's go」電動機車政見，屢遭外界質疑是「撒幣政策」，就連基隆市長林右昌也開轟，20日再酸「這項政見是有史以來芭樂的一條」。

林右昌今日上午視察忠三橋開通時表示，現在gogoro最便宜至少要5萬元，一般款式則要價8、9萬元，記得謝國樑起初提要免費送年輕人gogoro，現在又縮水，政見一直變就是欺騙，從「財政紀律法」、「預算法」相關規定來看，沒有財源就不能編預算，無論將金額壓到多低，就是不可能執行。

林右昌說，該項政見是有史以來，所有縣市長參選人提的政見裡，「最離譜、芭樂的一條」；他提及，自己任內8年縮衣節食、向中央爭取經費，把負債124億元降到68億元，除解決過去國民黨執政時代增加的100億負債，明年財政也將從第4等級提升為第3級。

他指出，市府預算能大幅提升，靠的是財政紀律、務實政策，市府團隊努力存下來的錢不該被亂花，當初減少負債是要做其他重大建設投資，如此揮霍不是基隆之福，基隆建設必須長久，希望大家認清這項政見不可能實踐，不要騙年輕人、首投族。

林右昌強調，市政府不是團購族，所有採購必須依政府採購法進行，不要用荒謬想法，以及天馬行空、不切實際說法欺騙民眾，政府施政有一定規律、相關法律規定。

對此，謝國樑回應，可以理解林右昌輔選的用心，日前已回應過，再過幾天會再回應。