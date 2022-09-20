台東18日發生規模6.8強震引發災情，行政院長蘇貞昌19日上午前往勘災，行程卻臨時更改，引發在地立委傅崐萁抨擊「請中央拿出誠意、攜手同心救災，不要來玩躲迷藏！」蘇貞昌臉書今（20日）仍湧入不少支持者及綠營民代留言「辛苦了！」也有網友怒批，是勘災還是來「看災」的，嘲諷意味濃厚。

蘇貞昌19日本排定到花蓮勘災，卻將表訂第一個行程玉里超商改成台鐵東里車站，隨後又把花蓮慈濟醫院往前挪到第一個行程，其他後續行程時間則順延，讓陪同花蓮縣長徐榛蔚勘災的立委傅崐萁相當不滿。

蘇貞昌臉書PO出昨天災情照片，吸引不少綠營民代留言聲援，同時也有不少支持者對於院長辛勞表達感謝。但仍有其他網友批評說「亂改行程，累死地方，這要怎麼救災啊！」甚至有網友直接嗆聲說，「就po幾張照片，然後念稿，然後就自認為有出力了？一堆盲目的人在瞎喊辛苦了，到底是什麼意思？」

關於行程更改，行政院發言人羅秉成昨表示，18日深夜陸續有醫護人員前往災區醫院支援治療傷患，政院基於優先前往慰問傷患並慰勞兼程前往支援的醫護人員，以及勘災處所地理位置由北而南之規畫順序考量，因此早上臨時調整行程，轉而先前往花蓮慈濟醫院。倘因此造成縣市長、媒體朋友和各方的不便，也請大家包涵。