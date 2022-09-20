新竹棒球場2.0？桃園羽球場天花板崩塌 柯文哲酸：不是不報 時候未到

台東18日發生規模6.8強烈地震，雖然桃園震度只有3級，但八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架因地震塌落、1人受傷。桃園市長鄭文燦表示承包商要負最大責任，對此台北市長柯文哲今受訪表示，先查整修工程花了多少錢，怎麼做的，怎麼會這麼不耐震？

柯文哲今上午出席「電動公車新未來，全心全E為您服務」記者會，會後聯訪被問及桃園羽球場天花板崩塌意外，柯表示，先查整修工程花了多少錢，怎麼做的，怎麼會這麼不耐震？並強調「不是不報是時候未到」，所以還是認真做事、誠懇做事，柯話鋒一轉，表示新竹棒球場當初花12億，怎麼不會想到說這之後一定會出包？一樣，桃園這個查，不知道花了多少錢。

而談到民進黨籍台北市長參選人陳時中、國民黨籍參選人蔣萬安的危老都更政策，柯表示，台北市目前的危老重建案，純粹以核准案來說，台北市是其他五都加起來的1.4倍，面對地震，大家對於居住安全的要求更高。並強調選舉喊口號沒用，執行力比較重要，還是很誠懇地去面對每個問題，一條一條把它解決掉，台北市在既有的基礎上，聽業者的意見再繼續往前進就可以。