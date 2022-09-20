近日大陸36歲歌手傅松因口腔癌去世，曾在社交平臺上表示是因為吃檳榔所導致，呼籲大家「遠離檳榔」引發關注更登上微博熱搜。隨後帶動各地發起「禁售檳榔潮」。稍早義烏就傳出當地已發布通知要求永久禁售。而四川多地也發布下架通知。

根據陸媒報導，四川省南充市營山縣市場監督管理局19日微信公號發佈消息指出，為落實四川省市場監督管理局辦公室《關於加強檳榔製品銷售監管的通知》，要求各經營戶不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品；對食品經營場所銷售檳榔及檳榔製品的，立即聯繫食品經營單位下架，如有違法行為，將依法查處。

而稍早成都市新津區市場監管局微信公號16日也發布消息，近日花橋所展開檳榔製品專項清查，將校園周邊、超市、便利店、小型商場等作為重點檢查區域，深入排查違規銷售檳榔行為，同時利用線上外賣平台檢索違規銷售檳榔商家，再進行線下檢查，做到精準打擊。

再往前推時間點，浙江省義烏市便利店老闆15日也曾向媒體反映說，當地食品安全監管部門要求商家下架店內檳榔，不得銷售，「這個通知基本是永久性的，不是說短期（下架）。」

據了解，在大陸國家市場監管總局2020年修訂的《食品生產許可分類目錄》裡未將「食用檳榔」收錄在內，也就是說檳榔不再作為食品管理，也不能頒發《食品生產許可證》，作為食品的生產許可和監管已缺乏法規依據。