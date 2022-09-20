德國公用事業公司萊茵集團(RWE)和天然氣進口商Uniper目前正接近於與卡達的「北油田擴張計畫」(North Field Expansion)達成長期供應協定，三名消息人士指出，德國將藉此獲得液化天然氣(LNG)長期供應。

德國政府目前四處尋找替代能源。總理蕭茲(Olaf Scholz)日前帶領一群企業團拜訪加拿大，試圖尋求液化天然氣和鋰礦等供應合作。

德國和卡達之間的談判，在關鍵條件上例如合約期限和定價上充滿分歧意見；不過據消息人士透露，雙方預計很快會達成妥協。

然而儘管與卡達的新協定對德國有利，但是不會立即的為德國提供能源危機解決方案，因為該龐大的計畫在2026年之前仍不會上線投產。

一名消息人士指出，談判較幾個月前更具建設性。另一位消息人士說，德國公用事業公司希望獲得15年期的交易合約。第三位消息人士說，交易可能在幾周內完成。

Uniper在周一告訴路透，它仍在與卡達進行談判，但尚未達成協定。Uniper目前正努力使天然氣供應來源多元化；卡達在這方面也扮演著重要角色。

萊茵集團也告訴路透，正在與卡達進行「良好和建設性」的會談，但沒有透露更多具體內容。

德國總理蕭茲預計本周六將前往沙烏地阿拉伯，進行兩天的波斯灣之旅，並且也將拜訪阿聯酋(UAE)和卡達。德國經濟部說，蕭茲預計會與阿聯酋簽下LNG的供應合約。