台灣17、18日接連發生規模6.4及6.8地震，重創花東地區，後續大小餘震不斷，民眾飽受驚嚇，一名男網友回想起23年前的921大地震，在論壇發文詢問「這個時間點有什麼特別的嗎？」，貼文曝光後引起網友熱議。

一名網友在論壇Dcard以「為何大地震發生在9月20號前後？」為題發文表示，近日台灣強震搖不停，讓原PO不禁回想起23年的921大地震，不安詢問「為何台灣的大地震，都發生在9/20號前後？這個時間點有什麼特別的嗎？」。

網友發文詢問「為何台灣的大地震，都發生在9/20號前後？這個時間點有什麼特別的嗎？」，引發熱議。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，網友們看完紛紛留言「也就這兩次而已，沒有『都』發生在20號前後，我只能說台灣的大地震都發生在1-12月之間，這個巧合令人害怕」、「讓你想起被恐懼支配的回憶啊」、「你沒說我還沒發現快921了」、「因為我的生日快到了」、「地牛轉世」、「因為我昨天跟今天都從樓梯摔下來」、「你不知道2/6，2016年跟2018年都有一次大地震嗎，一次台南的維冠大樓，一次花蓮的飯店倒塌」。