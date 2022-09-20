已故靈媒「盲眼龍婆」的預言多次命中，她的信眾認為她命中率高達85%，引發網友關注。「盲眼龍婆」生前曾預言今年會面臨6大危機，包括地震、海嘯、水資源短缺、西伯利亞會出現致命病毒、印度發生蝗災、虛擬世界吞滅現實及外星人攻擊，其中水資源短缺和地震皆已在近期應驗。

據《紐約郵報》報導，盲眼龍婆生前曾預言今（2022）年將發生6大災難，包括地震、海嘯、水資源短缺、西伯利亞出現致命病毒、印度發生蝗災、虛擬世界吞滅現實及外星人攻擊。其中水資源短缺和地震皆已發生，像是台灣9月18日發生6.8強震，墨西哥當地時間19日也發生7.6強震。

龍婆的信眾表示，盲眼龍婆的預言命中率高達85%，她曾精準預言會發生911恐怖攻擊、全球暖化、日本海嘯和地震、歐巴馬當選總統、歐洲被伊斯蘭教極端分子入侵、南亞發生大海嘯、新冠肺炎爆發等，讓不少人深信不疑。

盲眼龍婆針對未來還有許多驚人的預言，2023年地球的軌道將會改變；2025年歐洲的人口成長接近零；2028年人類將飛往金星，希望找到新的能源；2033年極地冰帽融化，全球海平面上升（正在發生）；2043年歐洲轉為伊斯蘭哈里發國並定都羅馬，世界經濟在穆斯林掌控下蓬勃發展；2066年美國首度使用新的氣候變遷武器，企圖奪回羅馬，讓它重回基督教懷抱；2076年共產主義重返歐洲和世界各地；2100年人造太陽照亮地球的陰暗面等。

但龍婆還是有不少的預言沒有實現，包括俄羅斯總統普亭被暗殺、歐巴馬是美國最後一任總統、爆發核彈戰爭等，有專家研究認為，龍婆的預言準確度最多只有68%。

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