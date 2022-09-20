台灣民意基金會今（20）日公布最新民調，在北市選民對台北市長候選人的欣賞度部分，民進黨陳時中比國民黨蔣萬安高出10.3個百分點。對此，許多網友感到不以為然，他們的看法包括「欣賞度是什麼概念啊？這麼空洞的題目也可以問」、「假民調吧！陳時中的仇恨值那麼高」。

台灣民意基金會今公布「國際形勢、總統聲望與選舉競爭」民調結果，其中總統蔡英文聲望43.8％，非常贊同她處理國家大事方式的人，較上月銳減7.2個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這意味過去一個月，小英流失約140萬鐵粉，逼近執政困境的臨界點。

此外，從六都候選人欣賞度民調結果來看，新北市、台中市、台南市、高雄市選情穩定，都是現任市長領先，選情要改變得相當費力；而在全國選民、北市選民對台北市長候選人的欣賞度方面，陳時中分別領先蔣萬安9.6、10.3個百分點。

對於此民調結果，有人笑稱其實是「腥賞度」嗎？其他網友則表示，「我看2024總統就金城武了，有誰不欣賞他的」、「選民欣賞不代表票會真投給該候選人，這題目太空洞了」、「這種欣賞度是全國性的，無法當縣市長選舉參考，台南人都很欣賞陳時中啊，但能投嗎」、「真的，我很欣賞阿中幹話的能力」。