警方在葉男房間內查獲槍枝、子彈、毒品吸食器等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄涉非法持槍、吸毒的25歲葉姓男子與2對情侶檔同住於住宅大樓套房內，而情侶檔中又有25歲林姓男子、29歲邱姓女子身揹數個詐欺案，遭多個地檢署通緝。日前警方循線攻堅查緝，將3人逮捕。其中林男報身分時，情急之下說成另一同住情侶檔吳男身分證，警方查出唱名時，當時在隔壁受檢的吳男，聽到自己名字喊「有！」，林男謊報身分就此露餡。葉男訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送高雄地方檢察署偵辦，而林男、邱女則解送歸案。

今年4月間林男和邱女與吳男、即將臨盆的丁女、葉男同住於鳳山區某住宅大樓8樓的套房內，而鄰居時常聽見套房內常有喧嘩聲，又不時在套房內傳出疑似吸食毒品的塑膠味，不堪其擾向警方檢舉。

高雄市刑警大隊接獲檢舉，歷經多日探訪大樓蒐證、調閱周邊監視器，鎖定林男等人的套房位置，14日警方在門口埋伏查緝，邱女開門外出時，立即持搜索票進屋查緝，發現林男等5人分租屋內3間房間，在葉男的房間隨身包、天花板內，搜出1把改造手槍和32顆子彈、毒品吸食器等證物。

另外，警方當時在詢問林男身分時，林男太過緊張，隨口報出吳男的身分證號碼，警方用MPolice查察，喊出名字時，林男與在隔壁房間受檢的吳男一起大喊「有！」，林男見狀發現瞞不住了，才向警方說出自己的本名，而當時林男為了因應此局面，還將另位友人身分證照片設為手機鎖定螢幕桌布，但做再多準備還是敗給自己。

據了解，林男有6件詐欺及賭博案、邱女有3件詐欺案，遭高雄、彰化、台中、桃園、新北等地檢署及法院通緝，全案解送歸案；而葉男則依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送高雄地方檢察署偵辦；吳男、丁女則依照規定驗尿送檢，後將依送驗結果依法究辦。