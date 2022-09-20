民眾黨新竹市長參選人高虹安遭媒體指控，美國辛辛那提大學博士論文大量複製其他資策會人員研究成果。對此，民進黨立法院黨團20日召開記者會列出「3罪狀」，批評高虹安利用國家研究計畫經費，剽竊團隊智慧與結晶，更涉嫌侵犯智慧財產權。而高虹安拿資策會補助赴美讀書後，馬上跳槽到私人企業，也非常不道德。

民進黨立法院黨團指出，高虹安召開記者會給出的回應仍舊避重就輕，並未直接回答相關疑問。舉例而言，根據高虹安公布的聲明，辛辛那提大學之所以不追自我抄襲問題，其實是因為「沒有任何具體明確的東西（nothing specific）」，高虹安卻翻譯成，「對研究生學院而言，並無關於自我抄襲的定義，因此院方無需追究」，不曉得高虹安是故意翻錯，還是刻意模糊聲明重點？

民進黨立法院黨團進一步列出3點疑問，強調高虹安絕不能迴避問題。第一，高虹安應告訴大眾，她的博士論文是否有大量抄襲、自我抄襲或重置資策會2篇研究計畫？第二，高虹安雖自稱第一作者，但也不應獨攬研究成果，試問高虹安是否徵求其他作者同意，將研究計畫當作個人研究成果？第三，高虹安是否有取得資策會授權？

民進黨立法院黨團書記長郭國文則指出，高虹安利用資策會資源赴美取得博士學位，更在訪美期間與鴻海集團簽下聘用通知，在博士論文通過之後沒多久，便從資策會離職轉而任職鴻海大數據辦公室主任。高虹安在資策會期間「腳踏兩條船」的舉止，更使得資策會海外人才研究計畫被終止，斷送許多人才赴美的機會。

郭國文批評，高虹安明顯一魚多吃，在未獲資策會授權情況下，將剽竊來的研究成果轉化成個人研究成果，雖然她看起來「很甜心」，卻令人覺得是「假面甜心」，高虹安「公器私用」、「過河拆橋」的行為應被公開檢驗，也呼籲資策會應向辛辛那提大學提出新事證，重新召開學術倫理委員會。