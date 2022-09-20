24歲「犬系男友」Robert洪仕晟以YouTube點閱逼近千萬之氣勢推出新書《斷食低碳全攻略》，他坦言從變成網紅開始，最常被網友酸：「怎麼突然變胖或是肌肉變小！」前後被酸民影響了近2年，有次他體脂不到10％，自認腹肌很明顯，結果卻有網友私訊他：「感覺還很胖耶！」好在洪仕晟性格樂觀，認為網友要怎麼講是他們的事，若回嘴，只會讓負能量無限循環。

洪仕晟研究及親身實驗過多樣減肥方法，包括斷食與低碳、生酮、純 肉、蔬食、水果、外食飲食等，有如健身界的神農氏般親身實驗各種減肥方式，最特別的是，他曾嘗試另類的鹹酥雞減肥，並搭配一日一餐的間歇性斷食，確保在重量訓練及熱量赤字下，每天吃到足夠的蛋白質，在短短2個月內，體脂從19％下降至10％，但缺點是因油炸食物，容易會長痘痘。

減肥結束後的維持期，他通常會點豆干、百頁豆腐、滷蛋、三份鹹酥雞、雞排與綠豆沙牛奶，「這些食物按照網路上查的到的熱量計算，全部熱量加起來頂多3000大卡，卻能讓自己有滿足感又不會熱量超標，但要注意的是，若在傍晚吃鹹酥雞，隔天早上容易水腫。」

他也曾每天走42公里，連續走3天，「當時想急速減脂，就用這樣極端方式燃燒熱量，本來以為可能走完會累，但睡醒來又是一尾活龍，沒想到，第四天起床的時候腳痠痛到不行，有如腿負擔了千斤重般，於是就再也沒有這樣瘋過了。」

他說在執行間歇性斷食2、3年後，開始嘗試長時間斷食，第一次是3天，之後都是2至7天，幾次後就發現背部幾乎沒有痘痘了，只剩下一些痘疤，實驗後發現有大幅改善。他深信多數人都有過暴飲暴食的經驗，突然覺得餓，或是想吃東西，於是就吃了一堆，可能還停不下來，回過神才發現冰箱跟零食櫃都快被清空了，因此，要對暴飲暴食的觀念有認知，與明白自己維持體重的熱量相當重要，避免自己吃了很多不必要的食物。