聖結石跟嘟嘟在首爾塔愛情鎖寫下對彼此的愛。（星恆娛樂提供）

聖結石推出浪漫情歌〈一碗麵兩人嚥〉（星恆娛樂提供）

百萬訂閱YouTuber聖結石推出全創作專輯《18-34》，繼首波主打〈夏日戀情〉釋出後，第二波浪漫R＆B情歌〈一碗麵兩人嚥〉9月17日上架。他特別選在老婆嘟嘟的生日這一天上架新歌，他說：「把這首歌當成生日禮物送給親愛的老婆。」他更透露，創作這首歌時寫到鼻酸。

〈一碗麵兩人嚥〉述說著結婚初期，聖結石過著0存款的日子，他身兼多職努力掙錢，只為了讓嘟嘟過更好的生活，也帶嘟嘟去她最喜歡的韓國旅遊，聖結石說，那時雖然辛苦，卻是他們很美好的回憶，想到在韓國時小倆口分享一碗炸醬麵的畫面，因此有了這首歌的靈感。

〈一碗麵兩人嚥〉歌詞提到「五十肩 六碗煎 中藥苦口但心很甜」，聖結石說，當時因為太操勞，搞到身體整組壞掉，常去中醫診所報到，喬骨哀哀叫、針灸插滿身，但想說再拚一點，就能帶心愛的嘟嘟去韓國玩，所以再怎麼辛苦也甘之如飴。

聖結石說，當初跟嘟嘟在一起的日子比較辛苦，口袋沒有半點錢，雖然已經在經營YouTube，其實營收部分還要給創作團隊員工薪水，他坦言根本沒賺到錢，戶頭基本上存款是0，但他想要讓嘟嘟過上好日子、好生活，當時接了很多工作，像是導演、編劇、執行長、演員、直播主等等，為了省預算也常自己操刀攝影、剪片，埋頭苦幹拼命工作，除了影音平台工作，聖結石還去兼差當過國小生畢業旅行的領隊哥哥，他笑稱當時領隊名稱原本要叫「腎結石」，被旅行社嫌棄不好聽，才改成石頭哥哥。

終於存到旅費去韓國，聖結石跟嘟嘟去逛明洞、首爾塔、弘大等等情侶會去的地方，旅程相當甜蜜，不過經費有限，聖結石消費幾乎都使用信用卡，正當他苦惱回國後卡費該怎麼生出來時，信用卡竟然自己裂開，聖結石說他沒開玩笑，本來要買好看的帽子跟衣服給嘟嘟的，誰知道刷到一半自動報銷，不知道老天爺是在幫他還是可憐他，最後身上只剩一點現金，他們在韓國的最後一餐就點了一碗炸醬麵，兩個人分著吃。

而至今兩人結婚7年，不但沒有七年之癢，反而幸福依舊，聖結石說，他很多創作都是跟嘟嘟生活之間衍生出來的靈感，謝謝嘟嘟給他動力讓他想要出人頭地，因為嘟嘟這一路相扶相持才有現在的他，聖結石也感性的說，就像歌詞寫的「我會為妳撐起一片天的」！