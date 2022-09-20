「愛和平、保台灣」921遊行記者會發起的「愛和平、保台灣」921遊行明天登場；呂秀蓮今表示，明天活動有「三跨」，跨黨派、跨族群、跨宗教，特別呼籲民進黨，「你很愛台灣，一定也不希望你執政時把台灣帶向戰爭」，民進黨中央應該鼓勵黨員自由參加不是嗎？他們唯一口號就是「愛和平、保台灣」。

呂秀蓮今線上記者會指出，美國總統拜登昨天接受專訪，第四次明確說「美國會保護台灣」，非常感謝；但是俄烏戰爭，美國也是保護烏克蘭，多少人流離失所、淪落異鄉、殘酷犧牲、戰爭變成墳場。

呂秀蓮說，921是聯合國和平日，這個活動有三個隸屬聯合國NGO台灣總會出面當發起單位，分別是是聯合國安理會具有最高諮詢地位的全球和平聯盟、國際蘭馨會及國際職業婦女協會，意義是很大。

她表示，明天下班後，6時到信義路大安森林公園捷運五號出口集合，逐步從信義路三段走到101方向，左轉光復南路，在左轉忠孝東路，在SOGO百貨附近解散。

呂秀蓮說，明天運動她定位為「和平鴿新世代」，北平東路、八德路不應該遙遙相望，尤其是兩岸關係議題上更需要捐棄前嫌，更應該認真聽取、認真討論，明天下班後，到大安森林公園，不問黨派，也希望外國朋友，6時她也會在那迎接大家，希望各類候選人參加這個遊行。

她指出，當年野百合、太陽花世代展現相當豪氣的台灣精神，喊出自己的國家自己救，但野百合領導人陸續當官，這是好事，太陽花學運者摩拳擦展準備選舉，更年輕一代朋友正在茫然時，有可否接受她的建議，展開「和平鴿的新世代」。

她說，俄烏戰爭勢必在天寒地凍時告一個段落，但是下一個戰爭可能就在台灣，明天是大家盡心力的機會，穿白色上衣，為台灣凝聚正面能量，「明天包括我自己，都不說負面的話」。

呂秀蓮呼籲，「和平鴿新世代」就是要淡化政黨意識，不要黨政一家、黨國不分，政黨法應該重新修正，呼籲民進黨執政同志，要切記身兼黨主席的蔡英文總統的，「謙卑、謙卑、再謙卑」。國難當前，喊團結的不應該是主政者，應該是被統治的人民。