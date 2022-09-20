梧棲區今天上午發生聯結車貨櫃翻覆的事故，整個貨櫃橫躺在路口。(警方提供)

台中市梧棲區今日上午10時發生一起貨櫃車貨櫃翻覆的交通事故！警方指出，意外發生後一只大貨櫃橫躺在馬路中央；所幸翻覆時沒有人車行經，否則恐將釀成傷亡。51歲的蔡姓貨櫃車駕駛並未受傷，酒測值為0；肇因初步硏判，疑因聯結部位機械脫落故障導致。真正事故原因？仍待進一步調查釐清中。

警方指出，今日上午10時，蔡姓司機駕駛一輛貨櫃車，載運木器行經梧棲區自強路與自立四街口，於自強路472號前由北往南方向行駛，當該車右轉自強路時，車斗貨櫃突然翻覆，所未與他車發生事故，駕駛經警方酒測未飲酒、也未受傷。

附近居民說，當時該貨櫃車要轉彎，卻突然傳出一聲巨大「砰」！大貨櫃就翻覆道路上，嚇壞路邊的民眾；附近工廠員工聽到巨響，還跑出來查看，所幸沒有其他車輛經過，否則後果將不堪設想。

警方指出，該貨櫃車的車頭無車損，但後車斗貨櫃翻覆；肇因初步硏判聯結部位機械脫落故障？真正肇事原因？仍待進一步調查再釐清。