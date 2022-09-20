新北市教育局今辦理國際交換生歡迎會，並贈送國際交換生4樣見面禮。（新北市教育局提供／李奇叡新北傳真）

迄今新北市學生出國及外籍生到新北市交換學習的國際交換生共計250名。（新北市教育局提供／李奇叡新北傳真）

新北市教育局今與國際扶輪社續簽2023至2026年度「國際交換生單一媒合平台」合作備忘錄，繼續推動新北學生出國留學一年免休學，上午也在板橋江翠國小辦理國際交換生歡迎會，由國內常勝軍蘆洲國小足球隊和美國、法國、丹麥等10國22位國際交換生進行「聯合國足球趣味競賽」，拉開序幕。

新北市教育局今辦理國際交換生歡迎會，並贈送國際交換生4樣見面禮，包含72小時順口溜華語課程、新北國際遊學服務體驗券、新北客製化絹印遊學包以及國際學伴攜手共學，祝福他們未來一年在新北學得精采、玩得過癮。

為期四年的MOU即將期滿，因此新北今再與國際扶輪3490地區、3481地區、3482地區及台灣國際扶輪青少年交換協會（3521、3522、3523地區）續簽2023至2026年度合作備忘錄，盼公私協力促進新北學生與國際學生交流。

出席活動的新北市副市長謝政達表示，新北2019年起與國際扶輪簽訂MOU，打造國際交換生單一媒合平台，推動新北學生出國一年免休學交換留學計畫，至今已薦送逾250位技職菁英學生，出國產業參訪及見習，並有超過6800名學生參與實體、線上藝術文化交流、體育賽事、教育旅行及英語營等。

謝政達說，近2年疫情影響，但新北市仍持續推動國際交流，這4年來締結124間國際姊妹校，待疫情解封，將延續先前國際交流基礎，擴大締結姊妹校、媒合國際交換生，拓展學生視野，讓學生更具國際移動力。

教育局長張明文指出，新北每年薦送150位至200位國際交換生跨國學習，盼繼續藉由與國際扶輪的單一媒合平台，增進交換生薦送量能，營造國際城市、校園環境，產官學民攜手培育學生溝通力、科技力、關懷力、競合力以及移動力等「教育新5力」，打造卓越國際人才。