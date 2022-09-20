新竹口碑極高的牛排餐廳「煙波新竹都會館－經典牛排館」，為順應蔬食人口年輕化及秉持不斷探索食材極致美味的本心，將原物料升級以「食純粹、識真味、饗經典」三大主軸，主打兩大類料理。以牛肉自身酵素天然熟成的「濕式熟成牛排」及品項逾30種的「水耕鮮蔬沙拉吧」為此次開幕亮點，並於2022年9月正式重新開幕，此外也祭出開幕優惠，自開幕日至10月31日，「美國紐約客牛排8oz(美國Prime極佳級)」老饕優惠價990+10%元(原價1,280+10%元)，讓主廚精湛的手藝及逸品食材帶饕客在美食沙漠發掘肉控新綠洲。

「經典牛排館」此次重新開幕最大亮點為「濕式熟成牛排」及「水耕鮮蔬沙拉吧」，首先以肉質緊實帶有嚼勁的美國Prime紐約客牛排領軍，並推出菲力、沙朗、波士頓龍蝦及羊排等多項選擇。牛排採濕式熟成香煎而成，由主廚精準掌控火侯與美味時機，經由梅納反應後的牛排外焦香酥脆、內軟嫩多汁，每口都能嚐到牛肉的自然鮮甜，焦糖色澤令人食指大動！沙拉吧則提供逾30種在地水耕鮮蔬、現切火腿乳酪盤與海鮮冷盤沙拉，檯面上擺放數款在地小農果醋、西班牙冷壓頂級橄欖油、巴薩米克醋及主廚自製風味橄欖油共16種嚴選醬料，以調酒法的食趣概念依個人喜好呈現鮮蔬沙拉口味，主廚特調推薦比例則以醋料30%、橄欖油70%為基底風味，打造美味健康的地中海輕食吧。

為慶開幕，「經典牛排館」自9月開幕日至10月31日推出「美國紐約客牛排8oz (美國Prime極佳級)」老饕優惠價990+10%元(原價1,280+10%元)，其似大理石紋路的油花適中且均勻分布，也因此部位運動量多，肉質緊實、略帶嚼勁，牛肉的獨特香氣濃郁，輕沾海鹽即帶出肉質內蘊的油脂甘甜。另餐廳內老饕推薦必點品項「美國菲力牛排6oz (美國Choice特選級)」1,580+10%元，取自牛腰脊肉，因運動量極少，為肉質中最柔嫩的部位，油脂包覆緊密且無筋，口感如奶油般入口即化，可單品多汁肉質，也可佐黑胡椒醬或蘑菇醬轉換味型。「美國沙朗牛排8oz (美國Choice特選級)」1,180+10%元，口感較紮實，油脂比例相對菲力多，透過第一回香煎讓熱度滲入，將肉汁精華鎖住，第二煎加強梅納反應，大口食下外酥內嫩、令人回味。

除餐廳內主打的肉類品項外，嚴選「水耕鮮蔬沙拉吧」也能以單點方式享用，平日午餐580+10%元、平日晚餐及假日午晚餐720+10%元。為使旅客能享有更優質的餐食選擇及舒適住宿環境，「煙波新竹都會館」於餐廳升級改版之際，同步也客房內的硬體、軟體做優化調整，讓至此的旅客不僅可以享用豐富美味的餐食外，也能於繁鬧的新竹市中心，感受沉穩時尚的休憩空間，於食於宿都能在旅客及饕客心中留下難以忘懷的絕佳體驗