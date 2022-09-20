台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 迎接秋季來臨，即日起至11月 15日推出「東北亞美食節」全新菜色，首推日韓主題美饌，包含日式拉麵、大阪燒、和風牛肉壽喜燒、韓味醬牛肉、糯米人蔘雞湯、韓風玉米乳酪雞及韓味辣魚湯等精選料理。9月21日起至10月10日止，平日晚餐及假日午晚餐，每位成人用餐加碼再贈「串燒火烤海老蝦」跟「紅燒蟹肉燕窩羹」各乙份，另外還推出新舊會員皆享85折優惠，每位成人最低原價1,180 元起，服務費另計，千元即可無限暢饗，搶鮮環遊日韓。同時，THE Lounge推出 「秋韻。怡享午後食光」下午茶套餐，以熔岩巧克力蛋糕搭配秋季特調一杯，每套450元起，撩動甜點控的味蕾。

MJ Kitchen廚藝團隊推陳出新，秋季推出主題異國新菜色「東北亞美食節」，展現日本及韓國特色料理，如現點現煮的「日式拉麵」，推出味噌拉麵及豚骨拉麵兩種選擇，前者以北海道札幌味噌熬製的厚重湯頭，適合喜愛重口味的饕客們，後者則將梅花豬肉以熬煮8 小時的濃郁湯底精心滷泡，現煮後可自由搭配魚板、叉燒及溏心蛋等各式豐盛配料，最後再灑上蔥花、七味粉及海苔片，即可品嘗其美味香氣。

到日本當地必吃的經典「大阪燒」由完美比例調和而成的現打特製麵糊，加上手切高麗菜絲、豬肉、蟹肉棒及蝦仁等豐富配料，起鍋後再淋上美乃滋、照燒醬、柴魚片及海苔粉等，口感鹹香酥脆。「和風牛肉壽喜燒 」由特製的壽喜燒醬汁融合四種蔬菜熬煮而成，搭上入味的牛肉片，更顯鮮甜。「山葵小章魚」以深海小章魚拌上洋蔥、小黃瓜及芥末，口感酥脆嗆涼，是道日式熱門下酒菜。「航海家藻礁沙拉」以蝦子、淡菜等精選海鮮拌上日本進口五色海藻，是道微辣微甜的開胃菜。「炙燒鹽蔥牛、焦糖鮭魚、照燒墨鮑」等握壽司則各顯其獨特鮮嫩風味。

韓式料理則推出如「韓味醬牛肉 帶筋帶肉的牛頰肉加入鵪鶉蛋，入口即可感受其富含的膠質，是道韓國家庭人氣料理。「糯米人蔘雞湯 則以糯米雞骨精心熬煮出的雞白湯，再加入人蔘、紅棗等藥補食材，是一道秋冬滋補養生湯品。「韓風玉米乳酪雞」以韓式炸雞搭配起司醬，咬下酥脆滑潤令人上癮。「韓味辣魚湯」以不帶骨不帶刺的魚卷呈現，搭配甜辣湯頭，是道可暖身的韓式經典菜色。

烤海鮮，熱食區提供現切香料烤牛肉、東北酸菜白肉鍋、烤美式肋排、牛肉羅宋湯等。甜品則提供人氣好評的手工豆花、特製冰糖銀耳湯 <及哈根達斯冰淇淋，飲品則提供各式軟飲及精釀啤酒無限暢飲。自9月21日起至10月10日止，平日晚餐及假日午晚餐，再加碼贈送每位成人享用串燒火烤海老蝦及紅燒蟹肉燕窩羹，讓饕客們大快朵頤。

THE Lounge大廳酒吧也同步推出「秋韻。怡享午後食光」下午茶套餐，廚藝團隊以73%濃度巧克力精製而成的法式經典甜點「熔岩巧克力 精選冰淇淋，冷熱交替的多層次口感，融於心頭的美好滋味甜而不膩。套餐可任意搭配各具風味的五款秋季特調飲 品，「玄柚秋香」入口即有玄米煎茶加上日式柚子醬調和而成的清爽甜膩感，「柚香沙瓦」則以新鮮葡萄柚、蘋果汁淋上蜂蜜及蘇打水，風味微酸香甜，「尾夏楓葉」以伯爵茶及牛奶調和，再以莓果、鮮奶油點綴，四溢而出的茶香濃郁不甜膩，「秋想橙茶」以現打的新鮮柳橙汁加入綠茶及少許蜂蜜調製，則帶有酸甜的橙鮮味，「微醺秋日」以義式咖啡為基底、加入奶酒及牛奶完美調合，最後加上些許蜂蜜、咖啡香甜酒及鮮奶油，慢慢入口猶如感受微涼秋意，讓人微醺迷醉。即日起至11月15日止，「秋韻。怡享午後食光」秋季下午茶套餐每日供應，每套450元起，原價服務費另計，以滿滿秋意撩動甜點控的味蕾。

【開車不喝酒、喝酒不開車】