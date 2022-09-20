5年前富驛酒店爆發經營權之爭，董事會決議解任董事長兼總經理侯尊中的職務，侯打民事訴訟，請求法院確認該次董事會決議無效，及後來接任董事長及總理理的人事委任關係，歷審都判他敗訴，台灣高等法院更一審逆轉，改判爭議期間富驛酒店董事長及總經理均為侯尊中。可上訴。

侯尊中主張，他是富驛酒店公司董事長兼總經理，但2017年3月28日董事會時，林宜盛、葉威禮突然闖入會議室內，聲稱其等為富麗華公司改派之法人代表董事，未出具改派書，且未經董事會充分討論下，決議選任林宜盛為董事長，之後葉威禮為總經理。

一審台北地方法院及二審高院認為林宜盛、葉威禮在該次董事會，主張是法人股東富麗華公司所改派之法人代表董事，並提出相關文件，已完成改派程序，得行使董事權利，符合該公司章程所定之表決門檻，故決議合法、有效，判侯敗訴。

經最高法院廢棄發回，高院更一審認為，2017年富驛酒店改選董事長過程中，林及葉在改選董事長決議作成後，始將法人代表改派書交給會議司儀，改派程序完成以前，葉就以董事身分提出臨時動議，僭越會議主持人侯尊中之職權。

更一審指出，爭議期間林與富驛公司間董事長委任關係不存在，林以董事長身分召開董事會，所作成之後續董事會決議亦不成立，葉依後續董事會決議派任為總經理，與富驛酒店間總經理委任關係並不存在，爭議期間富驛酒店董事長及總經理均為侯尊中。