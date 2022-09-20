大考中心今天公告，112學年學測英文科「篇章結構」題型將做改變，從原本的「1篇選文含4個空格搭配4個選項」，改為「1篇選文含4個空格搭配5個選項」。高中老師表示，這項改變造成試題難度「加一點點」，並不會影響教學。

大考中心表示，學測英文考科為更符合108課綱精神，並融合高中英文參考詞彙表，因此公告112學年度起適用之學測英文考科考試說明與參考試卷，提供新的調整「篇章結構」題型，主要變化是從原本的「1篇選文含4個空格搭配4個選項」，改為「1篇選文含4個空格搭配5個選項」。

新北市立中和高中英文科老師郭慧敏表示，過去大學指考英文科就有「篇章結構」題型，且是「1篇選文含5個空格搭配6個選項」；過去學測英文科沒有「篇章結構」題型，是到111學年新型學測上路後，才加入「篇章結構」題型。

郭慧敏說，111學年學測英文科的「篇章結構」題型是「1篇選文含4個空格搭配4個選項」，也就是說考生要將每個空格的答案對應到1個選項，但實際上考生只要會其中3個就可以，第4個空格搭配選項自動產生。

郭慧敏指出，大考中心將112學年學測英文科的「篇章結構」題型改為「1篇選文含4個空格搭配5個選項」，讓試題難度「提升一點點」，老師可能要在考前提醒一下考生注意此變化，但對高中英語教學其實沒什麼影響。