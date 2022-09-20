又見香蕉堆滿山，蕉價低廉，農糧署協助去化餵豬。(民眾提供)

入秋南國氣候仍是炎熱，使得香蕉黃熟加速，加上次級蕉數量增加，造成香蕉產地跌價，農糧署獲悉消息，配合民間啟動去化作業，一車車載滿香蕉的車輛駛進青果社，以每公斤5元價格協助去化，作為畜牧業飼料，農糧署副署長姚志旺表示，將觀察一周去化情形，再作後續因應。

產地農民直言，今年因為天氣穩定、沒有颱風，加上這一年來蕉價居高不下，使得許多原本未種植香蕉的農人搶種，前幾周次級蕉湧入市場，造成價格崩跌，產地價一公斤跌至4至5元，農糧署獲悉消息後隨即啟動去化作業。

姚志旺說，先在屏東內埔、里港、萬丹及南州等處嘗試去化，一周後再觀察香蕉量價情形再做後續因應，他同時鼓勵民眾多吃香蕉，協助農民度過難關。

不過有蕉農嘆，蕉土蕉金幾年就輪迴一次，該建立一套預警機制，陳姓蕉農說，例如透過年初由農民主動向各鄉鎮公所申報種植面積，從源頭進行數量管控，一旦超出預期就該提出示警。

不過官員私下透露，過去就曾針對蔬菜做過預警機制，從育苗場出貨的種苗數量，換算成栽種面積進行評估，但就算真達市場上限，仍無法強制農民禁止栽種，「一切還是回歸市場機制」。