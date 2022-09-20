有著「超兇女荷官」封號的宇惠明璃奈，有著女神級長相和超魔鬼身材，社群常曝光大尺度辣照，她除了是女荷官外，同時還是模特和賽車女郎，頗受男性粉絲歡迎，IG累積超過5萬追蹤。近日，宇惠明璃奈PO出多張辣照，刻意不穿好身上綠色罩衫，洩出裡面白色蕾絲內衣，讓胸前雪白一片全被看光。

宇惠明璃奈在IG貼出多張辣照，照片中，有著水汪汪大眼的她，穿了一件長版綠色鏤空罩衫，腳踝則套入黑色紅底高跟鞋，爬到沙發擺出超嫵媚的姿勢；更吸睛的是，宇惠明璃奈解開罩衫一個扣子，讓兩邊袖子滑到身體一半，除了看到白蕾絲內衣外，還見到雪白事業線溢出來，白嫩長腿也相當誘人。

宇惠明璃奈綠色罩衫不扣好，掉出裡面超深邃的雪白事業線。(圖/宇惠明璃奈 IG)

宇惠明璃奈後來躺到床上，只穿白內衣的畫面激似全脫。(圖/宇惠明璃奈 IG)

宇惠明璃奈再PO出別張美照，這次她乾脆不穿綠罩衫，還改躺到床純白棉被上，不僅雪白曲線被看光，鉛筆長腿也藏不住，在蜷縮身體時看似一絲不掛，，雙手則擺放在重點部位，更勾勒出完體態，震撼粉絲視覺。

辣照一經上傳後狂吸7000人點讚朝聖，她也為此PO出綠罩衫動態片，讓雪白身體動起來，還不停擺出可愛表情，刺激觀眾眼球，紛紛寫下留言「好可愛好性感」、「無論哪時看，妳都好美好美喔」、「棕頭髮配上白內衣，我喜歡這組合」、「不仔細看還以為是芭比娃娃」、「妳征服了我的心，畫面太香太美好了」。