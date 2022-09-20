次世代疫苗要來了！台中市長盧秀燕20日受訪表示，次世代疫苗預計9月24日到貨台中市衛生局，目前市府已經啟動相關作業，預計9月26、27日開設快打站提供75歲以上長者接種第3、第4及第5劑，將在9月26、27日開設快打站提供設籍本市75歲以上長者接種；10月3、4日再開設65歲以上長者接種快打站，請市民依通知單日期、時間、地點前往接種。

衛生局表示，依據中央規定，次世代疫苗第一階段優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，台中市24日將獲配4萬9175劑次世代新冠疫苗，第二批次預計10月上旬再下貨3萬9340劑，疫苗送達衛生局後，當日將配送至本市30所衛生所，提供合約院所接種，屆時符合資格民眾也可就近向合約院所預約接種。

衛生局長曾梓展表示，統計至9月19日上午8時，台中市已完成新冠疫苗782萬4830劑次接種，各劑次接種涵蓋率分別為第一劑98.56％、第二劑92.13％、第三劑75.89％、第四劑11.20％，均高於全國平均值，因應疫情持續升溫，再次呼籲符合接種條件對象者可至衛生局網站-預防接種專區查詢合約院所資訊及線上預約。

衛生局指出6歲以下嬰幼兒接種疫苗第一劑覆蓋率42.7％、第二劑10.6％，將於10月8、9日開設幼兒快打站，提供幼兒默德納及BNT第二劑接種。