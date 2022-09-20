長榮海運減資暫停交易後，昨日以每股參考價187元重新掛牌交易，不料出關首日卻遭遇龐大賣壓，終場逼近跌停收在169元。有網友在PTT上PO畢業文，從出示的對帳單可看到，減資後1張只剩400股，虧損逾15萬元認賠出場，他無奈表示，「長榮等了你一年，虧損7成，減資股價讓人好失望，忍痛出清，希望不要再有人這樣硬凹了。」

原PO在PTT以「長榮忍痛出清」為題發文，並抒發心情指出，「長榮說好的560呢？我相信你是航運一哥，但小弟撐不下去了，哭啊、割肉了啊，留給別人賺了！」

其他網友紛紛表示「原本買一張224元，減資變400股，所以成本變成560元」、「400股虧15萬，比存股GG的還慘了」、「我GG一張虧的都沒有你400股的多」、「400股賠成這樣也是滿可怕」、「我發哥100股也賠了快50%了」、「恭喜解脫了 以後乖乖照紀律進出就對了」。

但也有網友抱持不同看法，「賣在阿呆谷，改天你會後悔」、「是閒錢的話，擺著放領股利不好嗎 ，公司又不是說沒在賺錢」、「人踩人真的笑死」、「虧七成砍什麼，加碼攤平啊」。