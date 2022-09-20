被稱為「德東飆車王」的簡姓男子，今年3月18日晚間在士東路撞死65歲婦人、撞傷2名女高中生，被控過失致死等罪，士林地院開庭，簡男承認過失，表明有意願和解，但家屬痛批他沒有誠意，對於檢察官沒有起訴公共危險，告訴代理人表示「尊重」，將遞狀說明希望能變更為飆車致人於死的重罪。

39歲簡男認罪後，辯護人稱，他並不是未禮讓行人，而是沒看到前方有行人，希望與死者家屬、傷者的父母達成和解，不過，簡男庭後接受訪問時說，車輛有投保2000萬的保險，可用於賠償，卻又主張，婦人走在行人穿越道，低頭並沒有注意來車。

檢察官起訴認為，簡男並沒有與其他車輛在道路上競速，只有一台車並非飆車，告訴代理人表示，將具狀呈報，認為簡男觸犯公共危險罪。另外，2名高中生父母表示，高中生被簡男駕駛的轎車撞擊後，腿部骨折，但走路時一拐一拐，被同學譏笑時「獨腳獸」，復健過程備感壓力。

3位家屬都表示，有談和解的意願，反而是簡男態度惡劣，第一次調解時，簡竟然沒來，第二次調解，拒絕傷者提出的10萬慰問金，反而是簡男不想要和解，法官諭知全案移審理庭，11月2日續行準備程序。庭後，簡男說自己房產還有3500萬的貸款，並非外界說的有錢人，但對於要賠償多少錢，他說「談談看」。

德東飆車王過失致死士東路1死2傷