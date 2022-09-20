台灣近日地震頻傳，命理師小孟老師表示，四面佛早在7月就預言了台灣下半年將會發生3件大事，其中一個就是會有大地震，而這與現實不謀而合；另外預言中也提到秋冬疫情將再起，直到2023年夏天才會逐漸獲得控制，最後則是世界各地的經濟充滿挑戰，提醒想投資的人需多觀望。

小孟老師在臉書分享，四面佛7月的時候，就預言了台灣在今年的下半年，可能會有大地震與疫情爆發，提醒大家要小心接下來的餘震。

小孟老師表示，板橋福運泰佛堂四面佛在7月1日抽了3張牌解析台灣下半年的國運，第一張為魔術師牌象神牌，象神在泰國代表健康，這顯示疫情看似好轉，但秋冬會再有一波新的病毒感染。四面佛也指出2023年夏天整體疫情就能逐漸獲得控制，新的疫苗出現，2023年夏天能提供阻斷傳染根源的疫苗，屆時世界終將鬆一口氣。

第二張牌是星星牌，小孟老師解釋，這張牌是泰國女神，滿天的星斗代表世界性的金錢與經濟，下半年世界各地的經濟充滿挑戰，台灣很難獨善其身，因此7月起在投資上一定要格外小心，希望逢低買進的朋友不宜躁進，且下半年的股匯市震盪非常大，台灣的經濟會下修但不會太難看，想投資的朋友建議先觀望，等9月再慢慢佈局。

第三張牌則是審判牌，小孟老師指出，此牌中有火劫，代表民眾務必要注意用火，因為下半年可能會有火災或較大地震發生，應特別留意舊大樓或餐廳，會有火燒與爆炸的事件發生，此牌泰國女神揮舞雙手有抵擋災厄發生的手勢，顯示神明會抵擋災厄讓事件能得到化解或減輕。